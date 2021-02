News

Paramount+ ab März mit "Star Trek: Strange New Worlds" & "Star Trek: Prodigy"

ViacomCBS stellt gerade das Programm für seinen neuen Streaming-Dienst "Paramount+" vor, der im März in den USA und teilweise auch in Europa starten soll.

Neben vielen Klassikern aus den Archiven von Paramount, CBS und MTV sind auch zahlreiche exklusive neue Serien im Programm von Paramount+ dabei. Neben den bereits von "CBS All Access" bekannten "Star Trek"-Serien sollen ab dem 04.03.2021 auch "Star Trek: Strange New Worlds" und die animierte Serie "Star Trek: Prodigy" zu sehen sein, die jetzt auch in einem Preview des "Star Trek Universe" bei Paramount+ kurz angeteasert wurden:

Zunächst soll Paramount+ am 04.03.2021 in den USA und am 25.03.2021 in Skandinavien starten. Für Deutschland und weitere europäische Länder wurde noch kein Starttermin in Aussicht gestellt. Es ist auch noch offen, welche Serien aus dem US-Angebot direkt in Europa gezeigt werden, da die die Rechte dafür noch teilweise bei anderen Anbietern liegen. So waren in der Vergangenheit auch Produktionen von CBS All Access wie "Star Trek Picard" oder "Star Trek: Discovery" in Deutschland bei Amazon Prime Video oder Netflix zu sehen.

Außerdem sollen ausgewählte neue Paramount-Kinofilme wie "A Quiet Place II" oder "Mission: Impossible 7" schon kurz nach dem Kinostart bei Paramount+ zu sehen sein. Für die USA wurden über 2500 Kinofilme aus den Archiven angekündigt, darunter auch über 700 Filme von Miramax. Für US-Abonnenten bietet Paramount+ auch noch zahlreiche Programme von CBS Sports und CBS News.

In den USA kostet CBS All Access, welches nahtlos in Paramount+ übergeht, 59,99 USD pro Jahr inklusive Werbung sowie 99,99 USD pro Jahr ohne Werbung. Wer bis zum 03.03.2021 ein Abo abschließt, bekommt Paramount+ im ersten Jahr zum halben Preis.

Paramount+ plant für die Zukunft bereits zusätzliche Serien aus dem Umfeld von CBS, BET, MTV und Paramount wie z.B. die Making of-Serie "The Offer" über die Entstehung von "Der Pate", die CIA-Action-Serie "Lioness" oder Comebacks von "Avatar - The Last Airbender", "Frasier" und "Beavis & Butthead".

Als weitere Highlights für Paramount+ wurden u.a. "Halo" (ab 2022), "The Man Who Fell To Earth" und weitere Produktionen angekündigt, die auf Klassikern wie "Grease", "Flashdance", "Love Story", "The Italian Job" und "Zeuge einer Verschwörung" (The Parallaw View) basieren. Auch exklusive Filme sind geplant wie neue Versionen von "Paranormal Activity" oder "Pet Semetary".

Weitere Details folgen ...

