Die Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

In dieser Woche erscheinen noch die verbleibenden "Peninsula"-Versionen und "The Mortuary" neu auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Von "Der geheime Garten" veröffentlicht StudioCanal zwar lediglich eine Blu-ray Disc. Der Film ist aber alternativ auch bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store in 4K & HDR erhältlich.

Darüber hinaus erscheinen noch weitere Indie-Neuheiten wie "Bloodline" und "Fatman" sowie auch einzelne Klassiker wie "Die Schlangengrube und das Pendel" sowie "Chucky's Baby" in der Unrated-Fassung neu auf Blu-ray Disc:

