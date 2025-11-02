News
"Over the Top" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
02.11.2025 (Karsten Serck)
Capelight bringt "Over the Top" im Dezember als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und Ultra HD Blu-ray Disc-Mediabook in den Handel. Der bislang nur im Direktvertrieb erhältliche Sylvester Stallone Action-Klassiker aus dem Jahr 1987 wird in beiden 4K-Editionen ab dem 04.12.2025 im Handel erhältlich sein. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit DTS HD MA 5.1-Ton in Deutsch und Englisch ausgestattet. Als Bonus-Material sind mehrere Trailer dabei.
Update: Das 4K-Mediabook ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
- Over the Top - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Over the Top - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
bereits erhältlich:
