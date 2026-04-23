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Warner: Erster "Clayface"-Trailer zum DC-Horror online
23.04.2026 (Karsten Serck)
Warner hat den ersten Teaser-Trailer für "Clayface" veröffentlicht:
Der DC Horror-Thriller von James Watkins mit Tom Rhys Harries als Bösewicht aus Gotham City soll am 22.10.2026 in den deutschen Kinos starten.
Offizielle Synopsis:
„Clayface“ schildert den erschütternden Niedergang eines Mannes vom aufstrebenden Hollywood-Star zum von Rachegelüsten getriebenen Monster. Die Geschichte erzählt vom Verlust der eigenen Identität und Menschlichkeit, von der zerstörerischen Kraft der Liebe und von der Schattenseite wissenschaftlichen Ehrgeizes.
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