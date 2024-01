News

Oscar-Nominierungen bekanntgegeben - "Oppenheimer" ist der Top-Kandidat

In den USA wurden heute die Nominierungen für die 96. Oscar-Verleihung 2024 bekannt gegeben. In der Hauptkategorie "Bester Film" wurden die folgenden Filme nominiert:

American Fiction

Anatomie eines Falls

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

"Oppenheimer" führt die Liste mit insgesamt 13 Nominerungen an, es folgen "Poor Things" mit 11, "Killers of the Flower Moon" mit 10 und "Barbie" mit 8 Nominerungen. Für den besten internationalen Film ist auch die deutsche Produktion "Das Lehrerzimmer" von Regisseur lker Çatak nominiert. Sandra Hüller hat außerdem Chancen für einen Oscar als beste Hauptrolle im Thriller "Anatomie eines Falls".

In der "Sound"-Kategorie sind diese fünf Filme nominiert:

The Creator

Maestro

Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil 1

Oppenheimer

The Zone of Interest

Die 95. Oscar-Verleihung findet in der Nacht vom 10. auf den 11.03.2024 in Los Angeles statt. Die Veranstaltung wird erneut von Late-Night-Show-Moderator Jimmy Kimmel präsentiert. In Deutschland wird die Oscarverleihung live auf ProSieben und dem ProSiebenSat.1-Streaming-Dienst Joyn gezeigt.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.