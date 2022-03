News

Oscar-Kandidat "King Richard" auf 4K Ultra HD Blu-ray und in 4K bei Amazon Prime Video

Eurovideo veröffentlicht "King Richard" am 19.05.2022 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Bereits am 10.05.2022 erscheint "King Richard" auch in digitaler Form und wird zumindest bei Amazon Prime Video auch in Ultra HD angeboten.

Das Drama mit Will Smith über Richard Williams, den Vater der Tennis-Spielerinnen Venus und Serena Williams, läuft seit dem 24.02.2022 in den deutschen Kinos und ist für mehrere Oscars nominiert.

Beide Blu-ray-Varianten werden mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind mehrere Featurettes geplant.

