News

Olympia 2024 bei Eurosport in Ultra HD & HDR

Eurosport und HD+ zeigen die Olympischen Sommerspiele 2024 in Ultra HD & HDR. Der Eventsender Eurosport 4K ist vom 26. Juli bis 11. August via Satellit Astra 19.2° Ost bei HD+ auf UHD1 verfügbar und zeigt insgesamt über 200 Stunden Live-Berichterstattung von Paris 2024 in nativer Ultra HD-Auflösung mit HDR im Hybrid Log Gamma-Format. Voraussetzung für den Empfang von Eurosport 4K ist ein HD+ Abo.

Die klassischen olympischen Sportarten Leichtathletik und Schwimmen bilden den Kern der Berichterstattung. Aber auch Turnen, Volleyball, Radsport, Kanu, Judo oder Triathlon sollen berücksichtigt werden. Das Programm bei Eurosport 4K startet am 26. Juli um 19:30 Uhr mit der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, die Schlussfeier am 11. August um 21:00 Uhr bildet auch bei Eurosport 4k den Abschluss von Paris 2024.

Neben Eurosport werden die Olympischen Spiele auch von ARD und ZDF übertragen. Dort wird es kein Ultra HD geben. Stattdessen wird die Live-Berichterstattung in den HD-Programmen noch durch mehrere parallele Live-Streams ergänzt.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.