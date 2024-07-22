News

Nur noch heute: CINEBAR 11 "2.1-Set" für 299,99 EUR bei Lautsprecher Teufel

Bei Lautsprecher Teufel gibt es wieder zahlreichen Angebote aus dem kompletten Sortiment. So gibt es z.B. die CINEBAR 11 "2.1-Set" für 299,99 EUR. Wer sich schnell entscheidet, für den übernimmt Teufel die Versandkosten. Dafür einfach folgenden Code im Warenkorb eingeben:

VKF-46J

teufel.de/sales

