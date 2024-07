News

Thriller "Love Lies Bleeding" jetzt im Kino und bald auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Love Lies Bleeding" im Herbst auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der Thriller mit Kristen Stewart, Katy O'Brian und Ed Harris läuft seit dem 18.07.2024 in den deutschen Kinos und erscheint laut ersten Handelsinformationen am 28.11.2024 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook und einfache Blu-ray Disc. Das Mediabook wird exklusiv auch in einer alternativem Variante mit unterschiedlichem Cover-Design bei Amazon.de erscheinen.

Die Ultra HD Blu-ray bietet neben Dolby Atmos-Ton auch Dolby Vision HDR und wird als Bonus-Material u.a. über einen Audio-Kommentar sowie die beiden Featurettes "Sex, Steroids, and Codependency" und "In the Land of Guns and Muscles” verfügen.

