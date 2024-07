News

"Oldboy" erscheint mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Capelight veröffentlicht "Oldboy" im Juli als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird erstmals mit einer deutschen Dolby Atmos-Tonspur ausgestattet sein. Die 4 Disc "Limited Collector's Edition" enthält neben dem Film auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc zwei Bonus-Blu-rays mit umfangreichem Bonusmaterial. Die neue Dolby Atmos Ultra HD Blu-ray wird auch als einfache Austausch-Disc im Pappschuber angeboten.

Der Verkaufsstart ist für den 04.07.2024 geplant.

Update: Das 4K-Mediabook ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

Oldboy - Mediabook (4K Ultra HD Blu-ray)

Bildformat: 2,35:1

Ton: Deutsch Dolby Atmos, Koreanisch DTS-HD MA 5.1

Untertitel: Deutsch, Englisch

Bonusmaterial:

Audiokommentar von Regisseur Park Chan-wook, Audiokommentar von Park Chan-wook und Kameramann Jung Jung-hoon, Audiokommentar von Park Chan-wook und den Darstellern Choi Min-sik, Yoo Ji-tae und Kang Hye-jeong - Bonus-BD 1: 10-teiliges Making-of (Der Anfang, Vorsprechen, Vorbereitung, Drehorte, Kennenlernen, Drehstart, Produktionsdesign, Musikscore, VFX, Flashback) - Videotagebuch - Interviews mit Cast & Crew: Park Chan-wook, Tsuchiya Garon, Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jeong, Yoon Jin-seo, Chi Dae-han, Kim Byeong-ok, Oh Dal-su, Lee Seung-shin, Oh Kwang-rok - Featurette: Zu Gast bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes - Entfallene und alternative Szenen (mit optionalem Audiokommentar von Park Chan-wook) - Musikvideo: Starsailor - Bring My Love - Deutscher Trailer - Teaser - TV-Spot - Nicolas Winding Refn im Gespräch mit Park Chan-wook

Dokumentation: Old Days: An Oldboy Story

