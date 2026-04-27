"Nürnberg" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
27.04.2026 (Karsten Serck)
Weltkino veröffentlicht "Nürnberg" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Drama von James Vanderbilt über den Nürnberger Kriegsverbrecher-Prozess mit Russell Crowe, Rami Malek und Michael Shannon läuft ab dem 07.08.2026 in den deutschen Kinos und erscheint am 21.08.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und einfache Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc werden voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.
