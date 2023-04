News

"nuDay on Tour": Zusammen mit Nubert zur High End-Messe in München

Drei Jahre High End Messe in München ohne Nubert - damit ist jetzt Schluss! Am Freitag, den 19. Mai, wagt Nubert einen Neuanfang und lädt im Rahmen der Produktpräsentation zum "nuDay on Tour" ein. Interessierte und Fans erhalten hier einen exklusiven Einblick in die Nubert-Highlights des Jahres 2023. Die Nubert-Produktentwickler und Ingenieure werden einem kleinen Kreis in ausführlichen Vorträgen die Besonderheiten der Neuheiten detailliert darstellen.

Zum "nuDay on Tour" möchte der Hersteller auch zwei Leser von AREA DVD einladen, dabei zu sein! Damit die geladenen Gäste an dem „nuDay on Tour“ unkompliziert teilnehmen können, sorgt Nubert für den Eintritt zur Mes­se. Selbstverständlich verbleibt auch Zeit für einen allgemeinen Messerundgang. Im Anschluss darf gerne allgemein mit Mitarbeitern und Gleichgesinnten rund ums Thema HiFi ge­fach­simpelt werden.

Wer beim "nuDay on Tour" im Rahmen der High End Messe in München am 19. Mai teilnehmen möchte, meldet sich bitte bis zum 27.05.2023 um 23:59 Uhr unter folgender Mailadresse bei uns:

verlosung@areadvd.de

Bei mehr als zwei Bewerbern lost AREA DVD die Gewinner aus. Die E-Mail-Adressen der Gewinner leiten wir an Nubert weiter, die mit Ihnen Kontakt zur genauen Terminabsprache aufnehmen werden. Viel Erfolg!

