Nubert nuBoxx Lautsprecher mit neuen Farbakzenten

Nubert bietet ab sofort für die nuBoxx-Serie neue Stoffblenden in zahlreichen Farben an. Die in zeitlosem Schwarz und Weiß gehaltenen nuBoxx-Lautsprecher können mit neuen Stoffblenden ausgestattet werden, die ebenso in Schwarz oder Weiß, aber auch in Eisgrau, Graphit, Nachtblau, Mintgrün und Bordeauxrot erhältlich sind. Die Neuauflage der beliebten nuBoxx-Serie wird ohne Stoffblenden ausgeliefert und kann nach Belieben mit den optional erhältlichen Abdeckungen kombiniert werden.

Die Produkte sind wie üblich im Onlineshop unter www.nubert.de, telefonisch via Hotline unter 07171 8712-0 und in den Nubert Erlebniswelten in Schwäbisch Gmünd und Duisburg verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer liegen bei:

