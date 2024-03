News

QVC stellt zweiten Ultra HD-Sender QVC2 UHD ein

Der Shopping-Sender QVC hat den Sendebetrieb für seinen zweiten deutschen Ultra HD-Sender QVC2 UHD eingestellt. Das seit dem 01.10.2019 in Ultra HD via Satellit Astra 19.2° Ost ausgestrahlte Programm soll zukünftig nur noch in HDTV und SD-Auflösung angeboten werden.

Der Sender will sich in Sachen 4K zunächst auf die Ausstrahlung des Hauptprogramms in Ultra HD-Auflösung beschränken. QVC UHD ist weiterhin in Ultra HD über die Astra-Frequenz 11.288 MHz V (SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK) zu empfangen.

