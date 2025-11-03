News

Nubert läutet die Klangvorteilswochen ein - richtig sparen für besten Sound noch bis zum 07. Dezember 2025

Für alle Freunde der gepflegten Akustik halten die schwäbischen Lautsprecher- und Elektronikexperten von Nubert ab sofort und noch bis zum 07. Dezember schöne wohlklingende Schmankerl bereit. Wir haben natürlich eine Übersicht erstellt, was man beispielsweise zur Auswahl hat (noch mehr Angebote finden sich auf der Übersichtsseite zur Aktion):

Nubert nuPro XS-8500 RC

Die Premium-Soundbarlösung Nubert nuPro XS-8500 RC gibt es glatte 14 Prozent günstiger - Dolby Atmos trifft Power-Sound mit 820 Watt Maximalleistung:

Nubert nuPro XS-3000 RC

Auf dem Schreibtisch oder im Wohnzimmer - die Nubert nuPro XS-3000 RC ist immer am richtigen Platz:

Schlank in der Optik, erstaunlich vollmundig im Sound - richtig, die Rede ist von der nuPro AS-2500 Soundbar:

Nubert nuVero 110

Zwar gibt es nun die nuVero nova, aber die klassische nuVero ist immer noch eine akustische Lichtgestalt:

Nubert nuVero 170

Und wer Premiumklang im XXL-Format auch für den sehr großen Hörraum schätzt, kann bei der grandiosen nuVero 170 (Generation 1) zuschlagen:

Nubert nuLine 284

Die Nubert nuLine-Serie ist ein echter, zeitlos attraktiver Klassiker - das gilt ganz besonders für die elegante nuLine 284:

Nubert Line WS-14

Auch flache Lautsprecher können richtig gut klingen (und aussehen, sogar mit Gitter) - darum: Ab an die Wand mit 16 Prozent Preisvorteil:

Nubert nuBoxx B-40

Kommen wir mal zu den "Einstiegsmöglichkeiten" ins Nubert HiFi-Paradies. Hier bringt sich die kompakte & klangstarke nuBoxx B-40 in Stellung:

Nubert nuConnect ampX

Klein, stark, schwarz: Der Nubert nuConnect ampX treibt auch große Boxen locker an:

Nubert nuPower A

Traumhafter Stereo-Endverstärker mit klassischen analogen Endstufen und echter Boliden-Optik:

Nubert nuPower D

Sie sieht so harmlos aus, kann aber einen Sturm entfachen, der noch in der Magengrube wirbelt:

Fazit

Zugreifen lohnt sich - gerade bei den klassischen nuVeros der ersten Generation und den bärenstarkenm, präzise arbeitenden Endstufen!

