News
Denon Black Friday-Angebote bei Amazon
21.11.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon präsentiert im Rahmen der "Black Friday"-Woche u.a. die folgenden Angebote von Denon:
- Denon AVR-X1800HDAB 7.2-Kanal AV-Receiver 379,00 EUR
- Denon AVR-S970H 7.2-Kanal AV-Receiver 407,15 EUR
- Denon DHT-S217 2.1 Soundbar 129,00 EUR
- Denon DHT-S216 2.1 TV Soundbar 126,99 EUR
- Denon Home 350 Multiroom-Lautsprecher 360,05 EUR
- Denon CEOL N-12DAB Kompaktanlage 565,00 EUR
- Denon PerL Pro Premium True Wireless-Kopfhörer 149,99 EUR
Als Amazon-Partner erhalten wir Provisionen für qualifizierte Verkäufe.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.