"New Order: Substance" als "Expanded Edition" auf CD und neue LP + 12 Inch Maxi Vinyls

Warner Music veröffentlicht "New Order: Substance" am 10.11.2023 als CD & LP-Neuauflage. Die ursprünglich 1987 veröffentlichte Best of Collection von New Order mit den Maxi-Versionen der einzelnen Singles und den zugehörigen B-Seiten wird als remasterte Doppel-CD und Doppel-LP neu aufgelegt. Darüber hinaus erscheint auch noch die "Substance: Expanded Edition" auf vier CDs. Diese enthält auf den zwei weiteren CDs zusätzliche ursprünglich nur auf MC veröffentlichte Titel sowie ein 1987er Live-Konzert aus dem Irvine Meadows Amphitheatre. Die Doppel-LP erscheint auch als "Red Blue Vinyl"-Sonderauflage bei jpc.de.

Parallel werden auch neue 12" Maxi-Vinyls von "Blue Monday '88", "True Faith", "True Faith Remix" mit 45 RPM veröffentlicht. "Blue Monday '88" ist nicht in der "Substance"-Compilation enthalten sondern die ebenfalls als Maxi-Single bereits neu veröffentlichte Original-Version aus dem Jahr 1983 zusammen mit der B-Seite "The Beach".

Tracklisting "New Order: Substance - Expanded Edition" (CD)



CD 1

Ceremony Everything’s Gone Green Temptation 87 Blue Monday Confusion 87 Thieves Like Us The Perfect Kiss Sub-Culture Shellshock State Of The Nation Bizarre Love Triangle True Faith

CD 2

In A Lonely Place Procession Cries And Whispers Hurt The Beach Confused Instrumental Lonesome Tonight Murder Thieves Like Us Instrumental Kiss Of Death Shame Of The Nation 1963

CD 3

Ceremony (Original) Mesh Ceremony (12”) Confusion (Original 12”) Dub Vulture Shellcock Bizarre Dub Triangle True Dub Confusion (Dub 87) True Faith (Remix)

CD 4

Live from Irvine Meadows Amphitheatre, California 1987

Ceremony Everything’s Gone Green Temptation 87 Blue Monday Confusion 87 Thieves Like Us The Perfect Kiss Subculture Shellshock State Of The Nation Bizarre Love Triangle True Faith Atmosphere Love Will Tear Us Apart Sister Ray

