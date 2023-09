News

Erster "Aquaman: Lost Kingdom"-Trailer online

Warner hat den ersten Trailer für "Aquaman: Lost Kingdom" veröffentlicht:

Das neue DC-Abenteuer von James Wan mit Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II und Nicole Kidman soll am 21.12.2023 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Bei seinem ersten Versuch, Aquaman zu besiegen, ist Black Manta gescheitert. Doch noch immer ist er davon besessen, den Tod seines Vaters zu rächen – und er schreckt vor nichts zurück, um den verhassten Aquaman endgültig zu Fall zu bringen. Dieses Mal ist Black Manta mächtiger als jemals zuvor: Er hat den geheimnisvollen Schwarzen Dreizack in seine Gewalt gebracht, der in der Lage ist, eine uralte und unheilvolle Macht zu entfesseln. Um Black Manta zu besiegen, wendet sich Aquaman an seinen gefangenen Bruder Orm, den ehemaligen König von Atlantis, und geht eine gefährliche Allianz mit ihm ein. Die beiden Brüder müssen ihre Differenzen beilegen, um ihr Königreich zu schützen und Aquamans Familie und die Welt vor der endgültigen Vernichtung zu bewahren.

