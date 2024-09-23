News

Alexandre Ajas "Never Let Go" im Januar auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Never Let Go - Lass Niemals Los" im Januar auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Alexandre Aja mit Hale Berry über eine Frau, die in einer post-apokalyptischen Welt mit ihren Söhnen in einer einsamen Waldhütte ums Überleben kämpft, erscheint am 10.01.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

