Bundle-Angebote bei Lautsprecher Teufel

Lautsprecher Teufel feiert weiterhin sein 45-jähriges Firmenjubiläum in Berlin und offeriert zahlreiche Angebote und interessante Bundles, zum reduzierten Preise. So gibt es z.B. ein Set bestehend aus ROCKSTER, PartyBar2, Nebelmaschine, Shure PGA58 sowie Stativ für 1199,99 EUR:

teufel.de/sound-welten

