News
Bundle-Angebote bei Lautsprecher Teufel
24.09.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Lautsprecher Teufel feiert weiterhin sein 45-jähriges Firmenjubiläum in Berlin und offeriert zahlreiche Angebote und interessante Bundles, zum reduzierten Preise. So gibt es z.B. ein Set bestehend aus ROCKSTER, PartyBar2, Nebelmaschine, Shure PGA58 sowie Stativ für 1199,99 EUR:
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.