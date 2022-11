News

Neues Metallica-Album "72 Seasons" im April auf CD & LP und Welt-Tour 2023/2024

Metallica kündigen für den April 2023 ihr neues Album "72 Seasons" an. Das 12. Studio-Album von Metallica erscheint am 14.04.2023 als CD und Doppel-LP. "72 Seasons" soll 12 Titel mit einer Laufzeit von 77 Minuten bieten. Vorab wurde von Metallica bereits der neue Song "Lux Æterna" veröffentlicht.

Das letzte Metallica-Studio-Album "Hardwired... To Self-Destruct" erschien 2016 gefolgt von dem auch auf Blu-ray Disc veröffentlichten Live-Album "S&M2" im Jahr 2020.

2023/2024 gehen Metallica mit dem neuen "72 Seasons"-Album auch auf die "M72" Welt-Tournee in insgesamt 22 Städten. Dabei soll es an jedem Tour-Ort jeweils zwei Konzerte mit unterschiedlichem Song-Lineup geben. Außerdem wird es auch wechselnde Begleit-Bands im Vorprogramm wie Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills, Mammoth WVH sowie an einzelnen Standorten Pantera, Architects, Greta Van Fleet und Volbeat geben.

In Deutschland sind im Rahmen der "M72"-Tournee Metallica-Auftritte in Hamburg (26 & 28.05.2023) und München (24. & 26.05.2024) geplant. Die Begleit-Bands im Vorprogramm sollen in Deutschland Architects & Mammoth WVH (1. Konzert) sowie Five Finger Death Punch & Ice Nine Kills (2. Konzert) sein.

Metallica - 72 Seasons Tracklisting

Seasons Shadows Follow Screaming Suicide Sleepwalk My Life Away You Must Burn! Lux Æterna Crown of Barbed Wire Chasing Light If Darkness Had a Son Too Far Gone? Room of Mirrors Inamorata

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.