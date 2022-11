News

StudioCanal setzt "Best of Cinema"-Reihe mit 4K-remasterten Kino-Klassikern fort

StudioCanal setzt seine "Best of Cinema"-Reihe mit restaurierten Filmklassikern auch im nächsten Jahr fort. Für 2023 sind bereits die Kino-Neustarts der folgenden Filme geplant:

Rambo - First Blood 03.01.2023

Basic Instinct 07.02.2023

Apocalypse Now 07.03.2023

Terminator 2 04.04.2023

Flash Gordon 02.05.2023

Im Rausch der Tiefe 06.06.2023

Die Filme sind zum Großteil bereits auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht worden. In diesem Jahr zeigt StudioCanal im Rahmen der "Best of Cinema"-Reihe ab dem 06.12.2022 noch John Hustons "African Queen", der bereits für den 23.02.2023 auf Ultra HD Blu-ray geplant ist.

