News

Neuer TWS-Kopfhörer mit ANC und Personi-Fi 2.0 von JBL

Bildquelle: JBL

JBL präsentiert mit dem Live Flex einen neuen True Wireless In-Ear-Kopfhörer im Stick-Open-Design, der erstklassigen Klang, hohe Akkulaufzeit und Tragekomfort verspricht. Der Live Flex ist mit adaptivem Noise-Cancelling ausgestattet und bietet 17 verschiedene ANC-Filter sowie eine Ambient Sound-Funktion.

„Aus umfangreichen Recherchen wissen wir, dass das Stick-Open-Design zu den aktuell beliebtesten Ohrhörer-Stilen gehört, auch wenn die externe Geräuschunterdrückung bei dieser Bauform immer eine Herausforderung war. Bei JBL möchten wir Verbrauchern ein möglichst breites Portfolio bieten und stets die allerneueste Technologie liefern. Genau das bietet der JBL Live FLEX durch seine einzigartige Kombination aus einem Stick-Open-Design und unserer True Adaptive Noise Cancellation-Technologie. Er passt sich automatisch an alle Bewegungen und jede Umgebung an, obwohl es keine physische Abdichtung zwischen dem Nutzer und der Außenwelt gibt“, so Pascal van Laer, Vice President of Headphones & Wearables bei Harman.

Den JBL Signature Sound soll der Neuzugang im JBL Headphones-Portfolio mit einem 12 mm großen Neodym-Treiber realisieren. Dank dem Gehörgangstest mit Personi-Fi 2.0 kann ein persönliches Hörprofil mit individueller, personalisierter Soundperformance generiert werden. Der Kopfhörer ist außerdem kompatibel zur JBL Headphones App. Sechs integrierte Beamforming-Mikrofone je Ohrhörer sollen für perfekte Anrufqualität sorgen. An Akkukapazität stecken hier bis zu 40 Stunden bei ausgeschaltetem ANC (8 Stunden im Ohrhörer, 32 Stunden in der Qi-kompatiblen Ladebox). Bei aktiviertem ANC sind immer noch 30 Stunden möglich (6 Stunden im Ohrhörer, 24 Stunden im Case). Der Live Flex ist mit Bluetooth 5.3 ausgestattet und ermöglicht Multi-Point-Verbindungen, nach IP54 ist er Wasser- und staubresistent.

Die JBL Live Flex sind in Schwarz, Blau, Silber und Rosa ab sofort zur UVP von 179,99 Euro bzw. 199,99 CHF auf JBL.com erhältlich.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.