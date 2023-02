News

Horror-Thriller "The Lair" erscheint bald auf Blu-ray Disc

Square One veröffentlicht "The Lair" im Mai auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von "Hellboy - Call of Darkness" und "The Descent"-Regisseur Neil Marshall über einen (nicht ganz) verlassenen Bunker in Afghanistan voller tödlicher Gefahren wird laut Handelsinformationen am 19.05.2023 auf Blu-ray Disc erscheinen.

Die Blu-ray Disc wird voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.