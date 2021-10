News

Neuer Trailer für Peter Jacksons "The Beatles: Get Back" online

Disney+ hat einen neuen Trailer für Peter Jacksons "The Beatles: Get Back" veröffentlicht:

Die Musik-Dokumentation ist Peter Jacksons nächstes Projekt nach den "Herr der Ringe" & "Hobbit"-Filmen auf Ultra HD Blu-ray: "The Beatles: Get Back" zeigt restaurierte Beatles-Aufnahmen aus dem Jahr 1969 und soll die Entstehungsgeschichte von 14 neuen Songs zeigen.

Für den Film wurden über 60 Stunden unveröffentlichtes Video-Material ausgewertet. Erstmals soll auch das Dachkonzert der Beatles in der Londoner Savile Row vom 30.01.1969 in voller Länge zu sehen sein.

"The Beatles: Get Back" wird in drei Teilen über den Zeitraum vom 25., 26. und 27. November exklusiv auf Disney+ erscheinen.

In Ergänzung dazu wird das Beatles-Album "Let It Be" bereits am 15.10.2021 in mehreren Sondereditionen veröffentlicht - u.a. auch inklusive Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc.

www.disneyplus.com

