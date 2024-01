News

Neuer Star Wars-Kinofilm mit dem "Mandalorian" und "Grogu"

Disney kündigt einen neuen "Star Wars"-Kinofilm an, der sich um den "Mandalorian" dreht. Unter der Regie von Jon Favreau soll die Produktion des ersten Kinofilms mit dem "Mandalorian" und "Grogu" noch in diesem Jahr beginnen. Wie bei der Serie arbeitet Jon Favreau auch bei dem Kinofilm mit Dave Filoni zusammen, der derzeit noch an der zweiten Staffel von "Ahsoka" arbeitet.

Bis auf die offizielle Bestätigung hat Disney noch keine Details zum Inhalt des "The Mandalorian"-Kinofilms bekannt gegeben und auch der Kinostart ist noch vollkommen offen.

Die zweite Staffel von "The Mandalorian" erscheint am 19.01.2024 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

www.disneyplus.com

