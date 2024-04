News

Neuer "Planet der Affen: New Kingdom" IMAX-Trailer online

Die 20th Century Studios haben einen neuen IMAX-Trailer für "Planet der Affen: New Kingdom" (Kingdom of the Planet of the Apes) veröffentlicht:

"Planet der Affen: Survival" soll am 08.05.2024 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Planet der Affen: New Kingdom spielt viele Jahrzehnte nach Caesars Herrschaft, in einer Welt in der die Affen die dominierende, in Harmonie lebende Spezies sind und die Menschen nur noch ein Schattendasein führen. Während ein neuer, tyrannischer Affenanführer sein Imperium aufbaut, begibt sich ein junger Affe auf eine erschütternde Reise, die ihn dazu bringt, alles, was er über die Vergangenheit wusste, in Frage zu stellen und Entscheidungen zu treffen, die nicht nur die Zukunft der Affen, sondern auch die der Menschen bestimmen werden.

