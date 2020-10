News

Neuer "Marvel Day" auf ProSieben

ProSiebenSat.1 kündigt den zweiten "Marvel Day" auf ProSieben an. Am 6. Dezember wird das gesamte Tagesprogramm von ProSieben aus Kino-Filmen von Marvel bestehen. Dazu gehört u.a. die "Free TV"-Premiere von "Black Panther" um 20:15 Uhr. Wie schon im letzten Jahr wird auch der zweite "Marvel Day" zwischen den Spielfilmen durch Marvel Shorts mit Captain America, Doctor Strange & Loki, Guardians of the Galaxy und Thor Ragnarok ergänzt:

Marvel Day-Zeitplan am 06.12.2020 auf ProSieben

8:05 Uhr „X-Men 2“

10:18 Uhr „Marvel Short: Captain America“

10:20 Uhr „Captain America: The First Avenger“

12:28 Uhr „Marvel Short: Doctor Strange & Loki“

12:30 Uhr „Doctor Strange“

14:38 Uhr „Marvel Short: Guardians of the Galaxy“

14:40 Uhr „Guardians of the Galaxy Vol. 2“

17:34 Uhr „Marvel Short: Thor Ragnarok“

17:35 Uhr „Thor: Tag der Entscheidung“

20:15 Uhr „Black Panther“

23:00 Uhr „The First Avenger: Civil War“

