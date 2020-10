News

Netflix erhöht Preise in den USA

Netflix erhöht in den USA die Preise. Ab sofort kostet das Standard-Abo 13.99 statt bislang 12.99 USD und das Premium-Abo inklusive Ultra HD & HDR-Streaming kostet 17.99 statt 15.99 USD. Lediglich das Basis-Abo ohne HD-Auflösung kostet weiterhin 8,99 USD pro Monat. Zuletzt hatte Netflix 2019 in den USA die Preise erhöht. Neben den Preissteigerungen in den letzten Jahren hat Netflix außerdem den kostenlosen Probemonat abgeschafft. Neukunden bekommen zwar einen zweiten Monat umsonst, zahlen aber trotzdem für den ersten Monat.

In Deutschland kosten die Netflix-Abos aktuell 7,99, 11,99 und 15,99 EUR pro Monat. Bis Jahresende berechnet Netflix in Deutschland aber die reduzierte Mehrwertsteuer.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.