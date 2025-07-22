News

"Fleetwood Mac" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

22.07.2025 (Karsten Serck)

Warner Music veröffentlicht das Fleetwood Mac-Album "Fleetwood Mac" mit einem neuen Dolby Atmos von Chris James auf Blu-ray Disc. Die "Pure Audio Blu-ray" enthält das Album aus dem Jahr 1975 darüber hinaus auch noch als 5.1-Mix des ursprünglichen Produzenten Ken Caillat und Claus Trelby. Der Verkaufsstart ist für den 08.08.2025 geplant.

Tracklisting:

1. "Monday Morning"
2. "Warm Ways"
3. "Blue Letter"
4. "Rhiannon"
5. "Over My Head"
6. "Crystal"
7. "Say You Love Me"
8. "Landslide"
9. "World Turning"
10. "Sugar Daddy"
11. "I'm So Afraid"

Im letzten Jahr wurde bereits "Rumours" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc veröffentlicht.

ebenfalls erhältlich:

Anzeige

 

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK