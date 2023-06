News

Microsoft: Neue Games nur noch für Xbox Series S/X

Microsoft kündigt ein Ende der Entwicklung neuer Spiele für die Xbox One an. Mit der Einführung der neuen Xbox Series S/X hatte Microsoft zunächst noch die Kompatibilität zu den Konsolen der früheren Generation betont. Gegenüber Axios erklärte jetzt Max Booty von Microsoft, dass zukünftig von Microsoft selbst entwickelte Spiele nur noch für die neueste Konsolen-Generation erscheinen würden, es aber weiterhin Support für Spiele wie "Minecraft" geben würde.

Neuere Spiele sollen aber zumindest via Cloud Gaming auch auf den Xbox One-Konsolen nutzbar sein. Bei der aktuellen Konsolen-Generation will Microsoft an der Vorgabe festhalten, dass Spiele auch auf der Xbox Series S laufen müssen, selbst wenn dies für Entwickler mehr Aufwand bedeutet als wenn sie die Games nur für die leistungsfähigere Xbox Series X entwickeln würden.

