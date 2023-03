News

Neue Ultra HD-Sendungen bei ARTE in dieser Woche

Der deutsch-französische Kultursender ARTE zeigt in dieser Woche die folgenden neuen Sendungen in Ultra HD:

GEO Reportage: Kalkstein, das weiße Gold von Brac (ab 16.03.)

Die Sendungen werden nicht live in Ultra HD über Satellit, Kabel, DVB-T2 ausgestrahlt, aber von ARTE zum Abruf in 4K zur Verfügung gestellt. Das 4K-Angebot von ARTE besteht vor allem aus Dokumentationen und Reportagen. Alle aktuellen Sendungen von ARTE in Ultra HD werden auf der Website in der Übersicht "Programme in UHD-Qualität" angezeigt. Zum 4K-Streaming auf einem Fernseher mit HbbTV können die Ultra HD-Produktionen von ARTE über die Suche "UHD" gefunden werden.

