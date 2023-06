News

Neue Ultra HD Blu-ray-Steelbooks von Turbine Medien & Universal

Turbine Medien kündigte eine ganze Reihe von Universal-Filmen in neuen Sondereditionen an. Via Twitter und Facebook wurde als "Ausblick" eine Bilder-Collage von "The Black Phone", "Pearl", "Infinity Pool" und "Renfield" veröffentlicht, die mit den folgenden Hashtags begleitet wurde:

#2023 #Mediabook #Steelbook #UHD #DolbyVision #DolbyAtmos #Turbine

Wann genau die einzelnen Filme, die von Universal selbst bislang nur auf Blu-ray Disc veröffentlicht bzw. angekündigt wurden, in den Turbine-Sondereditionen erscheinen sollen, ist noch offen.

