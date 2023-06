News

Amazon Prime Day im Juli - 15 EUR Gutschein bereits jetzt

Amazon kündigt den Amazon Prime Day für den Juli an. Das diesjährige Shopping-Event für Amazon Prime-Kunden soll am 11. und 12.07.2023 stattfinden. Wie in den Vorjahren sind vor allem wieder Angebote für Amazons eigene Produkte wie Fire TV, Echo, Kindle und Fire-Tablets sowie zahlreiche Technik-Deals und Film & Serien-Angebote zu erwarten. Voraussetzung zur Teilnahme ist natürlich eine Amazon Prime Mitgliedschaft, die auch kurzzeitig für einen Monat rund um den Prime Day abgeschlossen werden kann. Bereits jetzt gibt es mehrere Angebote für verschiedene Amazon-Dienste inklusive einem 15 EUR-Gutschein:

Amazon Music Unlimited 4 Monate kostenlos: Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, erhalten die Möglichkeit, den Service mit Zugang zu über 100 Millionen Songs und den beliebtesten Podcasts in bester Streaming-Audioqualität für vier Monate gratis zu testen. Zudem können Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited abonnieren, den Service auf eine Familienmitgliedschaft ausweiten und diesen vier Monate gratis nutzen.

Audible 3 Monate gratis testen

Amazon Photos: Beim Download der Amazon Photos App und dem ersten Upload eines Fotos erhalten Prime-Mitglieder Guthaben im Wert von 15 Euro für amazon.de. Das Angebot startet am 21. Juni und endet am 7. Juli 2023 um 23:59 Uhr.

Prime Gaming: Prime-Mitglieder können vom 21. Juni bis 12. Juli 2023 wöchentlich auf kostenlose Spieleklassiker wie Prey, Baldur’s Gate II, Shovel Knight: Showdown und STAR WARS: The Force Unleashed, zugreifen. Zusätzlich können sie innerhalb der nächsten vier Wochen verschiedene Spieleinhalte sowie Perks nutzen, unter anderem für Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0 und Pokémon GO.

weitere Angebote:

