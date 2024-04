News

Neue Sony-Soundbars & Heimkino-Systeme

Bildquelle: Sony

Zusätzlich zu drei neuen TV-Baureihen präsentiert Sony auch vier neue Audioprodukte für das aktuelle Jahr. Darunter die zwei Soundbars BRAVIA Theatre Bar 9 (HT-A9000) und BRAVIA Theatre Bar 8 (HT-A8000) sowie das 4.0-Heimkino-System BRAVIA Theatre Quad und den tragbaren Nackenlautsprecher BRAVIA Theatre U.

Sony setzt auf 360 Spatial Sound Mapping für die Erzeugung von Phantomlautsprechern an Positionen, an denen kein physischer Lautsprecher vorhanden ist. Bislang waren für die Technologie immer Rear-Lautsprecher notwendig. Diese gibt es zwar immer noch, in 2024 wird 360 Spatial Sound Mapping aber auch mit nur einer Soundbarkomponente funktionieren. Die Soundbars bringen dafür nach vorne und oben abstrahlende sowie seitlich platzierte Treibereinheiten mit. Die große verfügt über 13 Treiber, die kleinere über 11. 360 Spatial Sound Mapping wird von der BRAVIA Theatre Bar 9, Bar 8 und BRAVIA Theatre Quad unterstützt.

Mit Acoustic Center Sync spielen die Lautsprecher der genannten Systeme in Harmonie zusammen mit den im kompatiblen Sony TV integrierten Lautsprechern und auch von den Audiokomponenten wird die Dialogoptimierung Voice Zoom 3 unterstützt. Optionale Wireless-Subwoofer und Rear-Lautsprecher sind für die Soundbars verfügbar, die neben Dolby Atmos auch DTS:X unterstützt und IMAX Enhanced-zertifiziert sind. Mittels Klangfeld-Optimierung können die BRAVIA Theatre Produkte (außer Theatre U) akustisch an den Raum angepasst werden. Die Kalibrierung wird in Kombination mit der BRAVIA Connect App durchgeführt.

Dem Streben nach mehr Barrierefreiheit wird bei den Soundbars mit einem hervorstehenden Quadrat auf der Verpackung mit QR-Code zur BRAVIA Connect App, die wiederum mit Bildschirmleseunterstützung aufwartet, und taktilen Punkten am HDMI-Anschluss der Soundbars gerecht.

Das BRAVIA Theatre Quad besteht aus 4 Lautsprechern, die auch mit Up-Firing-Lautsprechern bestückt sind, und einer Steuerungseinheit. Die Speaker sind kabellos und können mit dem mitgelieferten Ständer freistehend platziert oder auch an der Wand montiert werden. Dolby Atmos und DTS:X wird unterstützt. Soundbars und Quad sind mit HDMI In und HDMI eARC ausgestattet und bieten Support für 8K HDR, 4K120 und Dolby Vision.

Durch aufeinander abgestimmte Features und Designs der BRAVIA Fernseher und BRAVIA Theatre Home-Audioserie legt Sony den Fokus auf die Kombination eines kompletten Home-Entertainment-Pakets aus gleichem Hause.

Die Sony Audiokomponenten können ab sofort zu folgenden Preisen vorbestellt werden:

BRAVIA Theatre Bar 9: 1.399 Euro

BRAVIA Theatre Bar 8: 999 Euro

BRAVIA Theatre Quad: 2.699 Euro

BRAVIA Theatre U: 299 Euro

