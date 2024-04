News

Neue Sony OLED & QLED-TVs für 2024

Bildquelle: Sony

Sony hat drei neue TV-Serien vorgestellt. Bei den BRAVIA 9 Topmodellen handelt es sich um QLED-TVs mit Mini LED-Hintergrundbeleuchtung, die ausschließlich in 85" und 75" verfügbar sein werden. Die BRAVIA 8 OLED-Serie gibt es in 55", 65" und 77" und die BRAVIA 7 QLED-Fernseher mit Mini LED-Hintergrundbeleuchtung wird es in 85", 75" und 65" geben.

Die Fernseher können ab dem 29. April 2024 direkt bei Sony vorbestellt werden. Preise sind bislang nicht bekannt.

Sony stattet die neuen TVs mit zahlreichen Technologien aus. Mit High Peak Luminance im Flaggschiff konnte die bisher höchste Helligkeit von Sony-Fernsehern realisiert werden. Zusammen mit XR Backlight Master Drive zur Ansteuerung der Beleuchtung wird ein besonders kontrastreiches Bild erzeugt. Im Vergleich zum X95L von 2023 werden ungefähr 325% mehr Dimmzonen geboten. Außerdem verfügen die BRAVIA 9 Geräte über Acoustic Multi-Audio+ und sind die weltweit ersten Geräte mit Beam-Tweeter am oberen Geräterand und Frame Tweeter an den Seiten. Mit Voice Zoom 3 erkennt die KI in den TVs menschliche Dialoge und verstärkt oder reduziert dessen Lautstärke. Unterstützt werden auch die Studio-Calibrated-Modi "Netflix Adaptive Calibrated Mode", "Sony Pictures Core Calibrated Mode" und der neue "Prime Video Calibrated Mode".

Sony TVs sind mit IMAX Enhanced kompatibel und DTS-zertifiziert. Die Optionen bezüglich der Barrierefreiheit wurden erweitert, der Stromverbrauch konnte teils reduziert werden und mit recycelten Kunststoffen setzt Sony auf mehr Nachhaltigkeit.

Ein ausführliches Special mit allen Einzelheiten zu den neuen Sony Fernsehern erscheint in Kürze.

Passend zu den TV-Neuheiten gibt es auch neue BRAVIA-Soundbars von Sony.

