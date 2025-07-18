"James Bond 007 Sean Connery 6-Film Collection" erscheint als günstigeres 4K Ultra HD Blu-ray-Set
18.07.2025 (Karsten Serck)
Warner veröffentlicht die ersten James Bond-Klassiker auf Ultra HD Blu-ray. Die "James Bond: Sean Connery 6-Film Collection" erscheint bereits am 03.07.2025 als Steelbook-Sonderedition sowie am 28.08.2025 als deutlich günstigeres Set mit den einzelnen Ultra HD Blu-rays im Keep Case. Beide Sets enthalten die folgenden James Bond-Filme mit Sean Connery auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc:
• 007 jagt Dr. No
• Liebesgrüße aus Moskau
• Goldfinger
• Feuerball
• Man lebt nur zweimal
• Diamantenfieber
