News

Neue Musikplayer der Walkman Signature Serie von Sony

Bildquelle: Sony

NW-WM1ZM2 und NW-WM1AM2 sind die neuen Musikplayer der Sony Walkman Signature-Serie, die mit hochwertigen Materialien und hochauflösendem Sound anspruchsvolle Anwender überzeugen sollen. WiFi und Android 11 sind an Bord, DSEE Ultimate zur Optimierung von komprimierten Musikdateien und eine DSD Remastering Engine, die PCM-Audio in 11,2 MHz DSD umwandelt, gehören zur Ausstattung. Für maximale Klangtreue soll neben den selektierten Bauteilen die S-Master HX-Digitalverstärkertechnologie sorgen, die speziell für Walkman Player entwickelt wurde. Beide Modelle verfügen über einen symmetrischen Kopfhörerausgang und sind kompatibel mit High-Resolution Audio. Für hohe Signalintegrität setzt der NW-WM1ZM2 auf ein dickes Kimber Kable zur störungsfreien Übertragen, beim NW-WM1AM2 kommt ein OFC-Kabel zum Einsatz. Beim Chassis setzt der teurere "Walkman" auf vergoldetes, sauerstofffreies Kupfer mit einer Reinheit von 99,99%, der NW-WM1AM2 verfügt über einen Rahmen aus Aluminiumlegierung.

Das Display beider Geräte ist 5,0 Zoll groß und der Touchscreen kommt nun mit HD-Auflösung daher. Bis zu 40 Stunden Wiedergabe in High-Res (FLAC 96 kHz) sollen mit einer Akkuladung möglich sein. Per USB-C wird geladen, der NW-WM1ZM2 bietet 256 GB Speicher und einen microSD-Steckplatz, der NW-WM1AM2 hat 128 GB Speicher und kann ebenfalls per microSD erweitert werden.

Die Musikplayer werden voraussichtlich ab April 2022 zu folgenden Preisen erhältlich sein:

Sony NW-WM1ZM2: ca. 3.699 Euro

Sony NW-WM1AM2: ca. 1.399 Euro

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.