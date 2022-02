News

"John Wick: Kapitel 4" hat jetzt auch einen deutschen Kinostart-Termin

"John Wick: Kapitel 4" wurde aufgrund des Corona-Virus bereits um ein Jahr verschoben und sollte ursprünglich am 27.05.2022 in den US-Kinos seine Premiere feiern. Bereits Ende Dezember hatte Lionsgate in den USA mit einem Announcement-Clip einen neuen späteren Starttermin am 24.03.2023 angekündigt.

Der spätere Termin wurde jetzt auch für Deutschland eingeplant. Sofern es dabei bleibt, soll "John Wick: Kapitel 4" am 23.03.2023 in den deutschen Kinos starten.

Für "John Wick: Kapitel 5" wurde noch kein Termin angekündigt.

