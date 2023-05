News

Neue "Inside Fast & Furious"-Serie zum Fast & Furious 10-Kinostart

Nach "Inside Star Wars" präsentiert ProSieben MAXX ab Donnerstag die neue Doku-Serie "Inside Fast & Furious". Zum Kinostart von "Fast & Furious 10" (Fast X) blickt der Sender in sechs Folgen hinter die Kulissen der Petrolhead Action-Serie mit Vin Diesel. Gesprochen wird die Doku auf ProSieben MAXX von Martin Keßler - der deutschen Stimme von Vin Diesel. ProSieben MAXX zeigt "Inside Fast & Furious" an drei Donnerstagen - ab 18. Mai 2023 um 20:15 Uhr in Doppelfolgen.

"Fast & Furious 10" läuft ab dem 17.05.2023 in den deutschen Kinos. Der Film bildet zusammen mit "Fast & Furious 11" als Zweiteiler das Finale der Action-Reihe.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.