Eurosport zeigt "French Open" wieder in 4K Ultra HD & HDR

Eurosport und HD+ präsentieren wieder die Roland Garros - French Open in Ultra HD. Das Tennis-Turnier findet in diesem Jahr vom 28. Mai bis 11. Juni statt. Eurosport 4K wird alle Matches, die auf dem Center Court Philippe-Chatrier stattfinden, in UHD-Qualität mit HDR übertragen - ohne Werbeunterbrechungen und mit deutschem Kommentar.

Für den Empfang ist laut HD+ ein aktives HD+ Sender-Paket erforderlich. Zur Übertragung der French Open in 4K wird der Eventsender Eurosport 4K auf dem Kanal UHD1 by HD+ via Astra 19.2° Ost genutzt, der ansonsten von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr und Sonntag von 8 bis 14 Uhr unverschlüsselt zu empfangen ist. In den übrigen Zeiten ist ein HD+ Abo zum Empfang erforderlich.

