News

Neue HDTV-Sender bei HD+

Der Satellitenbetreiber SES erweitert das HDTV-Senderangebot von HD+. Das kostenpflichtige Angebot mit den HDTV-Versionen vieler deutschen Privatsender erhält Zuwachs durch zwei neue RTL-Programme.

Neben dem in der Vergangenheit unter dem Namen "RTL plus" bekannten Sender RTLup HD wird auch VOXup HD über die HD Plus-Plattform via Astra 19.2° Ost in HDTV ausgestrahlt.

HD+ kann derzeit via Satellit empfangen werden und soll in Kürze auch als reines Internet-Angebot HD+ IP direkt auf Smart TVs starten.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.