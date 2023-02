News

Neue ELAC-Subwoofer im XXL-Format für kräftigen Bass

Bildquelle: ELAC

ELAC präsentiert die neue VARRO Subwoofer Serie mit drei Subwoofer Line-Ups, die sich in Konzeption und Look zwar unterscheiden, aber eine identische Klangphilosophie verfolgen. Dynamisch, kraftvoll, musikalisch, mitreißend und für jede Anwendung skalierbar beschreibt der Hersteller aus Kiel die neuen Baureihen PREMIUM, REFERENCE und DUAL REFERENCE mit insgesamt 7 verschiedenen Modellen. Alle sollen dem aus dem lateinischen stammenden Namen Varro gerecht werden: beständig und stark – in jeder Hinsicht.

Die Premium Serie umfasst die drei Modelle PS250-BK, PS350-BK und PS500-BK mit jeweils 10“, 12“ oder 15“ Chassis, großzügigen Magnetsystemen und Bassreflex-Gehäusen. Die Subs werden per BASH-Verstärker mit 250 Watt, 350 Watt und 500 Watt angetrieben. Mit ELAC SubControl 3.0 kann man die Subs per App einmessen und steuern. Bei der REFERENCE Serie gibt es die Modelle RS500-B und RS800-B mit neuen Sicken der 10“ und 12“ Chassis in HEX-Technologie für eine größere lineare Auslenkung und geringere Kompression. Die Subs verfügen über geschlossene Gehäuse aus MDF in 30 mm Stärke und 500 W bzw. 700 W BASH-Verstärker. Auch hier kann man per ELAC SubControl 3.0 steuern und einmessen.

Die kompakten Gehäuse sind seidenmatt schwarz lackiert und mit abnehmbaren, stoffbespannten Abdeckrahmen versehen. DS1000-GB und DS1200-GB bieten die Ausstattungsmerkmale der Reference Serie und zeichnen sich durch weitere Besonderheiten aus. Beide Modelle sind mit zwei Lautsprecherchassis in HEX-Technologie versehen, die gegenüberliegend, in einer impuls-kompensierenden Anordnung verbaut sind. Mechanische Kräfte heben sich in dem geschlossenen, aus 36 mm starkem MDF gefertigten Gehäuse laut Hersteller perfekt auf und es bleibt die „ideale Erzeugung von Luftschall“. Auch hier sind die Chassis 10“ und 12“ groß, die BASH-Verstärker bieten aber eine Leistung von 1.000 bzw. 1.200 Watt. Auch hier sind die Abmessungen kompakt, die Gehäuse sind schwarz-hochglänzend lackiert.

Alle Subwoofer sind ab Ende März 2023 zu folgenden Preisen verfügbar:

DS1200-GB: 2.799,00 €

DS1000-GB: 2.499,00 €

RS700-SB: 1.499,00 €

RS500-SB: 1.299,00 €

PS500-BK: 1.049,00 €

PS350-BK: 849,00 €

PS250-BK: 749,00 €

