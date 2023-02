News

Neue Aktivlautsprecher mit HDMI, Phono-Vorstufe & Bluetooth von Klipsch

Bildquelle: Klipsch

Klipsch erweitert mit zwei neuen Aktivmonitorpaaren die Heritage Wireless-Serie. Oberhalb der The Fives rangieren nun die The Sevens und The Nines. In den als Master-/Slave-Kombinationen konzipierten Systemen sitzen ein HDMI ARC-Anschluss, eine Phonovorstufe für MM-Tonabnehmer sowie optische und analoge Schnittstellen, ein USB-Eingang für den direkten Anschluss eines Computers und Bluetooth für komfortable Drahtlos-Signalzuspielung. Vorstufe, D/A-Wandler und Steuerung sitzen in der Masterbox, weitere Komponenten sind nicht notwendig. Auch ein Subwoofer-Ausgang ist verbaut. Klipsch-typisch sitzen Tractrix-Hörnern in den Gehäusen, beide neuen Modelle verfügen über Titan-Hochtöner mit 25 mm Durchmesser.

Die The Nines liefern 240 Watt Gesamtdauerleistung und einen 23-cm-Langhub-Tieftöner mit Composite-Membran. Die The Sevens bieten 200 Watt Gesamtdauerleistung und einen 18 cm-Langhub-Tieftöner. Beide Modelle können mit Drehrädern an der Oberseite gesteuert werden und sind App-kompatibel. Die Klipsch Connect App ermöglicht EQ-Einstellungen, eine Raumanpassung und Optionen für den Subwoofer-Vorverstärkerausgang.

Die The Sevens und The Nines sind in Echtholzfurnier Walnuss und Esche schwarz zu folgenden UVPs ab Februar 2023 verfügbar:

The Sevens: 1.599 Euro

The Nines: 1.999 Euro

