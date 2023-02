News

Fünf neue Kopfhörer von Philips

Philips erweitert das Kopfhörer-Portfolio um fünf neue Komponenten. Bei den Premium-Kopfhörern stehen der Fidelio L4 als Over-Ear-Kopfhörer und der Fidelio T2 als True Wireless In-Ear-Headphones bereit. Beide sind mit ANC ausgestattet und kommen mit Bluetooth 5.3 sowie LE Audio, LC3- und LDAC-Codec daher. Beide Komponenten sind leichter als ihre Vorgänger und mit neuen, graphen-beschichteten Treibern ausgestattet. Die kabellosen Kopfhörer wollen auch mit hoher Akkulaufzeit punkten: 40 Stunden mit ANC stellt der L4 bereit und die kompakten TWS In-Ears wollen mit 9 Stunden Akkulaufzeit plus weiteren 27 Stunden im Case überzeugen - jeweils mit aktivierter Geräuschunterdrückung. Die Fidelio-Kopfhörer sind voraussichtlich ab dem 3. Quartal verfügbar.

Zusätzlich zu den Fidelio-Neuzugängen gibt es zwei neue Mittelklasse-Modelle, den GO A5508 True Wireless-Kopfhörer mit 8-mm-Treiber mit. Graphen-Beschichtung sowie das Open-Ear-Modell A5608, mit dem man auch Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen kann und der mit einem integrierten LED-Licht für zusätzliche Sicherheit sorgt. BT 5.3 mit Multipoint-Verbindung und der LC3-Codec sind auch hier dabei, der A5508 bietet sieben Stunden Wiedergabe und ANC. Der A5608 kommt auf sechs Stunden Akkulaufzeit. Philips A5508 und A5608 sind als Sportfkopfhörer IPX5 zertifiziert und schweiß- und wasserbeständig. Die Verfügbarkeit gibt der Hersteller mit dem 2. Quartal 2023 an.

Neu sind auch die N7808 Sleepbuds. Die Schlafkopfhörer wurden zusammen mit den Schlafforschern von Kokoon entwickelt und sagen Schlafstörungen den Kampf an. Sehr kleine, flache Earbuds mit extern ausgelagerter Elektronik isolieren Geräusche oder löschen sie mittels weißem Rauschen gar gänzlich aus. In Kombination mit der Kokoon App können individuelle Schlafgewohnheiten zudem mittels in den Ohrhörern verbauten Beschleunigungs- und Lichtsensoren analysiert werden. Der N7808 bietet eine Akkulaufzeit von zehn Stunden und kann auch zum Telefonieren und zum Musikstreaming verwendet werden. Dafür stehen Apple Music, Audible, Spotify, YouTube und die Calm- und Headspace-Apps sowie die Kokoon-App bereit. Der Philips N7808 ist voraussichtlich im 3. Quartal 2023 verfügbar.

