Clive Barkers "Cabal - Die Brut der Nacht" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
22.09.2025 (Karsten Serck)
NSM Records veröffentlicht im April "Cabal - Die Brut der Nacht" (Nightbreed) auf Ultra HD Blu-ray. Der ehemals indizierte Horror-Thriller von Clive Barker aus dem Jahr 1990 wird ab dem 25.04.2025 in Form eines Steelbooks mit Ultra HD Blu-ray sowie zwei Blu-ray Discs erhältlich sein. Zur Ausstattung des 4K-Steelbooks gehören sowohl die Kinofassung als auch der "Director's Cut".
Update: Am 13.11.2025 erscheint "Cabal - Die Brut der Nacht" noch einmal als "35th Anniversary"-Steelbook auf Ultra HD Blu-ray.
