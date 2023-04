News

Netflix Werbe-Abo bald auch in 1080p

Netflix bietet seit dem 3. November 2022 sein werbefinanziertes Abo zum Preis von 4,99 EUR an und will dieses zukünftig mit 1080p-Auflösung aufwerten. Außerdem sollen zwei parallele Streams nutzbar sein. Eine solche Variante des Werbe-Abos wird jetzt bereits in Spanien und Kanada angeboten.

Bislang ist das Werbe-Abo auf 720p und einen Stream beschränkt. Pro Stunde werden rund 4-5 Minuten Werbung angezeigt. Einzelne Sendungen aus dem Netflix-Angebot sind im Werbe-Abo nicht dabei.

Das Netflix-Basis-Abo für 7,99 EUR will Netflix vorerst weiter mit 720p-Auflösung und einem Stream anbieten. Der günstigere Werbe-Tarif würde somit qualitativ besser aufgestellt als das Basis-Abo. Ab wann genau die Änderungen auch in Deutschland kommen, ist noch offen.

