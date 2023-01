News

Verkaufsstart für Denon AV-Verstärker-Flagschiff AVC-A1H

Bildquelle: Denon

Der im letzten Herbst angekündigte Flaggschiff-AV-Verstärker Denon AVC-A1H ist ab dem 31. Januar 2023 bei ausgewählten Denon Fachhändlern erhältlich. Die High End-Heimkino-Zentrale unterstützt u.a. Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D, IMAX Enhanced und 360 Reality Audio/MPEG H.

Dass es sich hier um ein besonders außergewöhnliches Modell handelt, erkennt man schon an der Gerätebezeichnung "A1" - wir erinnern uns an die exzellenten Komponenten AVP-A1 und AVC-A1HD. Der 32 kg schwere 15-Kanal-Receiver liefert bis zu 210 Watt pro Kanal und ist mit dem bisher größten von Denon verwendeten Transformator sowie neuen, größeren Kondensatoren mit 33.000 µF ausgestattet. Der AVC-A1H wird im Denon Stammwerk in Japan entwickelt und gefertigt.

Ein Dual-Core-DSP mit 1 GHz und die aktuellen HDMI-Standards inklusive 8K-Video sind an Bord. Natürlich werden sämtliche 3D-Audioformate unterstützt. Neben hochwertigen Zweikanal-D/A-Wandlern für alle 19 (15.4) Kanäle steckt auch Audyssey MultEQ XT32 im Gerät.

Wie einige andere Denon Heimkino-Komponenten wird auch das Topmodell die Möglichkeit zum Upgrade auf Dirac Live bieten. Das Update ist gebührenpflichtig und erfolgt voraussichtlich im März 2023. Neben HEOS stehen außerdem ein selektiver Vorverstärkermodus, 15.4-Kanal-Pre-Out, XLR- und Cinch-Subwoofer-Anschlüsse sowie eine Integrationsoptionen für Gebäudeautomationssysteme zur Ausstattung.

Der Denon AVC-A1H kostet 6.999 Euro (UVP).

