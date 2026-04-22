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NAD Electronics stellt neuen NAD C589 CD-Player mit QRONO d2a-Technologie vor

Bildquelle: NAD

Mit dem neuen NAD Electronics C 589 erweitert der Hersteller seine Classic-Serie um einen hochwertigen CD-Player, der konsequent auf maximale Klangtreue ausgelegt ist. Ziel ist es, das volle Potenzial physischer Tonträger auszuschöpfen und klassische Wiedergabe mit moderner Digitaltechnik zu verbinden.

Im Zentrum steht die von MQA Labs entwickelte QRONO d2a-Technologie, die das digitale Timing optimiert und eine besonders präzise Signalrekonstruktion ermöglicht. Das Resultat soll eine gesteigerte räumliche Abbildung sowie eine exakte Transientenwiedergabe sein.

Rückseite

Auch konstruktiv setzt der C 589 auf Qualität: Ein laufruhiges Präzisions-Laufwerk sorgt für stabile Wiedergabe – selbst bei stark beanspruchten, älteren CDs. Für die Integration in die HiFi-Kette bietet der Player sowohl symmetrische XLR- als auch Cinch-Ausgänge sowie digitale Schnittstellen inklusive AES/EBU, koaxial und optisch. Damit lässt sich das Gerät auch als reines CD-Transportlaufwerk einsetzen.

Mit dem C 589 reagiert NAD auf das anhaltende Interesse an physischen Medien und bewusstem Musikhören. Der Marktstart ist für Juli 2026 vorgesehen, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.599 Euro.

NAD C589 CD-Player

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