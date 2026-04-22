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Dolby Atmos zieht in die BMW 7er-Serie ein

Bildquelle: Dolby / BMW

Dolby Laboratories und BMW treiben die Entwicklung des vernetzten Fahrzeugs als Entertainment-Plattform weiter voran: Auf der Auto China 2026 kündigten beide Unternehmen die Integration von Dolby Atmos in die neue BMW 7er-Serie an. Damit hält immersiver 3D-Sound erstmals Einzug in das Flaggschiff und soll künftig schrittweise im gesamten Modellportfolio ausgerollt werden.

In der 7er-Serie erfolgt die Wiedergabe über das optionale Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, das mit 36 Lautsprechern und einer Leistung von 1.965 Watt eine dreidimensionale Klangbühne im Fahrzeuginnenraum erzeugen soll. Neben klassischen Lautsprechern kommen auch in die Kopfstützen integrierte Treiber sowie 3D-Kanäle im Dach zum Einsatz.

Ziel der Kooperation ist es, die Fahrzeugkabine zu einem immersiven Medienraum zu transformieren. Musik, Hörbücher und – in ausgewählten Märkten – auch Video-Inhalte sollen so in Studioqualität erlebbar werden. Die Integration in weitere Modelle wie den kommenden BMW iX3 Long Wheelbase unterstreicht diesen Anspruch.

Der Schritt spiegelt einen grundlegenden Wandel in der Automobilbranche wider: Fahrzeuge entwickeln sich zunehmend zu digitalen Erlebnisräumen, in denen hochwertige Unterhaltung eine zentrale Rolle spielt. Studien zeigen, dass insbesondere immersive Audioformate für viele Kunden zu den wichtigsten Premium-Features zählen.

Besucher der Auto China 2026 haben die Möglichkeit, Dolby Atmos im Fahrzeug direkt am BMW-Stand zu erleben.

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